L’anticiclone che da alcuni giorni avvolge il nostro Paese comincia a dare segnali di stanca anche se proprio in queste ultime 24/48 ore aveva raggiunto il suo massimo di potenza.

Siamo infatti reduci dalle due giornata più calde della settimana con temperature che hanno raggiunto i 40°C su alcune aree del Sud, della Sicilia e addirittura con picchi fino a 41/42°C sulla Sardegna.

Sul resto del Paese, nonostante non si sono raggiunti valori così elevati, ci ha pensato l’elevato tasso di umidità a provocare un’afa a tratti davvero insopportabile.

Ora le cose però vanno cambiando per effetto di spifferi d’aria fredda in discesa dal Nord Europa che approfittando proprio di questo momento di relativa difficoltà, riusciranno a provocare una breve parentesi instabile con il rischio di temporali anche forti.

Venerdì a rischio saranno le regioni di Nordest, mentre Sabato lo saranno le centrali adriatiche e parte del Sud anche se con fenomeni meno importanti.

Ma questa parentesi più instabile non si limiterà a portare solo qualche disturbo, anche il clima infatti si farà sicuramente meno rovente e più respirabile su tutto il Paese.

E la Domenica? Tranquilli! Il sole non mancherà visto che l’alta pressione proverà nuovamente ad avvolgere con il suo carico di caldo tutto il Paese anche se il suo tentativo non sembra portare gli stessi effetti di questi giorni. Insomma, torneremo in un contesto stabile ma probabilmente meno caldo ed afoso.

Ma su quanto accadrà nel corso della prossima settimana, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.