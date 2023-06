Da un eccesso all’altro, non ci sono mezze misure! Dopo svariate settimane turbolente, ricche di instabilità, temporali, piovaschi, tempo incerto e temperature sotto la media, ecco che l’Estate improvvisamente farà la voce grossa. Nell’arco di pochi giorni passeremo in un contesto meteo diametralmente opposto sull’Italia, per opera dell’anticiclone africano.

Proprio quell’anticiclone che risulta dormiente da mesi e che in questo mese di Giugno non si è palesato nemmeno una volta nel Mediterraneo centrale. A partire dal week-end sarà protagonista per la prima volta e darà inizio alla prima ondata di caldo della stagione, anche particolarmente intensa! Le temperature saliranno gradualmente già dal week-end, ma sarà da lunedì che il caldo comincerà a far sul serio da nord a sud.

Il promontorio caldo sub-tropicale si fionderà direttamente sull’Italia, con elevatissimi valori di geopotenziale, ovvero con aria fortemente stabile e molto calda sia alle alte quote che al suolo. La cupola anticiclonica riuscirà addirittura a favorire un forte fenomeno di subsidenza, ovvero tenderà a schiacciare l’aria verso il basso inibendo ogni tentativo di temporali pomeridiani su gran parte d’Italia. Inoltre, grazie a questo fenomeno di “schiacciamento” dell’aria dall’alto verso il basso, avremo un consistente ulteriore aumento delle temperature soprattutto al centro e al sud. Tutto questo si realizzerà soprattutto tra 21 e 23 Giugno.

Le temperature massime, in questo periodo, potranno superare agevolmente i 34-35°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Ma anche sul resto d’Italia farà parecchio caldo, anche in Val Padana dove si sfioreranno i 33-34°C. Nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia la colonnina di mercurio potrebbe clamorosamente raggiungere valori prossimi ai 38-39°C. Insomma è chiaro che parliamo di temperature esagerate, di gran lunga superiori alle medie tipiche. Tutto l’opposto di quanto accaduto nelle ultime settimane, insomma da un eccesso all’altro!