La stabilità dell’aria, quella vera e duratura, sembra ancora lontana. Nonostante ci sarà effettivamente un timido rinforzo dell’anticiclone entro il week-end non ci saranno grosse modifiche sul tempo da nord a sud. Le condizioni meteo saranno ancora parecchio instabili soprattutto nelle zone interne, in collina e in montagna, come del resto stiamo osservando da svariate settimane.

Solo giovedì e venerdì potremmo osservare effettivamente una maggior stabilità e una maggior presenza di spazi soleggiati, ma sarà davvero un miglioramento effimero che sarà subito seguito da tanta instabilità convettiva proprio durante il week-end. L’alta pressione sarà più coriacea sul nord Africa e sul Mediterraneo occidentale, mentre la nostra penisola riceverà la visita di correnti fresche dai Balcani. Saranno proprio queste a determinare forti temporali nelle zone interne da nord a sud e lungo la fascia tirrenica.

E la prossima settimana? Ebbene le notizie sono addirittura peggiori! Tutti i modelli matematici sono ormai concordi sul transito di altre perturbazioni, di cui una altamente probabile tra 14 e 16 Giugno. Insomma non sarà solo instabilità pomeridiana ma addirittura fronti organizzati, estesi e ricchi di piogge e temporali che potrebbero attraversare tante regioni da nord a sud. Ovviamente per i dettagli dovremo attendere ancora qualche giorno.

Ma arriviamo finalmente alle novità sul caldo e sul bel tempo, insomma sull’Estate. La bella stagione non è ancora concretamente iniziata sul lato pratico, ma pare possa finalmente farlo nel corso della terza decade di Giugno. Ci sarà ancora da attendere, su questo non ci sono dubbi, ma tutti i centri di calcolo mostrano, nelle proprie code modellistiche, una maggior spinta sub-tropicale verso il Mediterraneo dopo il 20 Giugno.

Al momento non si intravede nulla di duraturo, difatti potrebbe trattarsi solo di qualche breve comparsa dell’anticiclone africano, contrapposto a veloci sbalzi termici con rovesci e temporali. Ma quantomeno potrebbe esserci una parvenza d’Estate.