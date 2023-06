Repentino cambiamento del meteo a livello nazionale, siamo ormai giunti alla fine del caldo intenso. Una veloce saccatura passa sui cieli del Nord Italia tra la sera di Giovedì 22 e la notte di Venerdì 23, poi evolve verso Levante Sabato 24 Giugno.

Avvisiamo subito che è una passata molto veloce, ma fortunatamente sufficiente per scalfire l’anticiclone africano. Dopo il caldo molto intenso, che ha toccato l’apice per due giorni con valori altissimi su Sardegna e parte del Centro, le temperature saranno decisamente ridimensionate e ritorneranno più o meno nelle medie. Ma andiamo a vedere, passo dopo passo, come procederà il tempo.

Attenzione ai temporali forti, vento e grandine

Il repentino cambiamento del tempo sarà brusco, improvviso e, come spesso accade, certamente non del tutto indolore. Attenzione alla possibilità (locale) di fenomeni anche violenti, soprattutto sulle aree di Nord Est e le adriatiche. Poco altrove, anche se ci sarà un gradevole ricambio d’aria, con un deciso aumento della ventilazione da settentrione.

Il clima rimarrà pienamente estivo, sui 30-32 gradi di massima, ma in un contesto decisamente più secco e ventilato. Il caldo intenso, lattiginoso, umido e appiccicoso di questi giorni sarà un ricordo. Ma quando ritornerà?

Le tappe del meteo

Dopo la saccatura si intravede una fase di matrice azzorriana, quindi non africana. Il gran caldo dovrebbe essere un ricordo, anche se comunque non farà certamente fresco. Le temperature rimarranno sempre su valori leggermente sopra la media del periodo, ma in un contesto nettamente più sopportabile.

Cielo azzurro e aria limpida dovrebbe essere la norma per tutta Italia. Non si fiutano (dai modelli a lunga gittata) periodi di caldo bollente almeno fino a fine mese, ma l’Estate continuerà indisturbata. Non dobbiamo pensare che sia arrivata la fine del caldo. Semmai è arrivata la fine del caldo intenso e ben poco sopportabile. Come è lecito che sia.