Il tanto annunciato maltempo è arrivato a destinazione, precisamente sul Nordovest e la Toscana: esattamente su questi settori sono in atto temporali e locali forti nubifragi. Le condizioni meteo, inoltre, peggioreranno nelle prossime ore su gran parte del Nordest, gran parte del centro e localmente anche su Puglia, Campania e Basilicata.

Ma dov’è finito il caldo intenso? Non che ora faccia freddo, sia chiaro, ma le temperature per certi versi sono leggermente inferiori alle medie del periodo in particolare al nord. Al sud, invece, viaggiamo in perfetta normalità con temperature massime attorno ai 27-30°C.

Queste temperature in linea col periodo, tuttavia, non dureranno a lungo! Nel corso della prossima settimana comincerà un lento e inesorabile aumento delle temperature su tutta Italia, complice la lenta espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. L’alta pressione getterà le basi per la seconda intensa ondata di caldo della stagione, che pare possa concretamente investire l’Italia sul finire della prima decade di Luglio.

Per essere più precisi, il caldo intenso potrebbe approdare sull’Italia attorno all’8-9 Luglio, in maniera particolare al sud e sulle isole maggiori. L’avvezione molto calda sub-tropicale, proveniente direttamente dall’Algeria, farà impennare le temperature oltre i 35°C su diverse località. Ovviamente mancano ancora molti giorni, ragion per cui è pressoché impossibile valutare con precisione la vera intensità di questa ondata di caldo.

Il modello matematico GFS è quello che attualmente propone gli scenari più caldi, anche troppo! Tra 8 e 11 Luglio Tutta Italia potrebbe trovarsi sotto temperature di 35-38°C, punte di 40°C, tanta afa e caldo insopportabile sia di giorno che di sera.

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti meteo al fine di valutare con precisione la portata di questa nuova imminente ondata di caldo e soprattutto la sua durata.