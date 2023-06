Buona festa della Repubblica carissimi lettori di MeteoGiornale.it! È un 2 Giugno decisamente gradevole e stabile questa mattina, su quasi tutta Italia. Il Sole splende in lungo e in largo grazie ad un blando anticiclone presente nel Mediterraneo, forse troppo blando! Sarà proprio questa sua debolezza a rappresentare un problema per le prossime ore, quando le condizioni meteo rischiano di peggiorare improvvisamente.

Non arriverà all’improvviso una perturbazione a dispensare maltempo, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia dovremo fare i conti con l’instabilità pomeridiana, ovvero quegli acquazzoni e temporali che qua e là si sviluppano nei settori interni, in collina e in montagna nei momenti di massima instabilità, cioè indicativamente tra le 15 e le 19.

Insomma dopo tutto questo Sole mattutino ecco che potrebbero subentrare annuvolamenti sempre più minacciosi, in grado di produrre rovesci improvvisi, tuoni e qualche chicco di grandine. Questa possibilità è molto più alta su Alpi e Appennini, ma non escludiamo locali fenomeni anche sulle colline di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria settentrionale, Sardegna settentrionale, Lazio, Molise, Abruzzo. Tra tardo pomeriggio e sera, inoltre, qualche temporale improvviso potrebbe manifestarsi anche sulle pianure tra Friuli, Veneto e Lombardia.

Altrove sarà un 2 Giugno molto stabile o al più poco nuvoloso, ma senza grandi preoccupazioni: ci riferiamo in particolar modo alle coste dove trascorreremo una giornata tranquilla. Non farà caldo ma neanche fresco: vivremo una giornata mite o a tratti molto mite, con temperature massime fino a 26-27°C. Certamente dopo il tramonto il fresco si farà sentire da nord a sud, così come durante la notte. In assenza di un vero solido anticiclone (sub-tropicale) è chiaro che vivremo notti estive decisamente gradevoli e fresche.