La crisi estiva potrebbe già essere cominciata, decisamente in anticipo sulla tabella di marcia. A differenze delle scorse estati che ci riservavamo esordi davvero bollenti, stabili e siccitosi, ora stiamo facendo i conti con un avvio d’Estate davvero turbolento e inaffidabile, soprattutto al nord, nelle zone interne del centro-sud e in montagna. Tutto normale considerando l’assenza di un vero e proprio blocco anticiclonico in grado di inibire le condizioni meteo instabili.

Mancando un vero anticiclone è lecito assistere allo sviluppo di rovesci e temporali qua e là, innescati da correnti fresche che scorrazzano alle alte quote indisturbate. E attenzione, perché non finisce qui! Tra domenica e lunedì arriverà addirittura una perturbazione ancor più organizzata, ovvero un nucleo fresco e instabile sorretto da una depressione in quota proveniente da ovest. Questa perturbazione porterà piogge e temporali diffusi in Sardegna e a seguire su gran parte del centro e del nord Italia. Insomma saranno due giornate più autunnali che estive. Andrà un pizzico meglio al sud considerando che si ritroverà ai margini della perturbazione.

Ma quando riusciranno caldo e bel tempo a conquistare l’Italia? Difficile rispondere con certezza a questa domanda, considerando che il nuovo schema barico ormai instauratosi da tre mesi non prevede sortite offensive sub-tropicali degne di grande interesse.

Insomma il tempo di Maggio rischia di manifestarsi a pieno anche nel mese di Giugno: l’Italia potrebbe ritrovarsi molto spesso in balia di correnti fresche alle alte quote che andranno a determinare tanti temporali e rovesci pomeridiani, a tratti anche serali e notturni al nord Italia. Solo le mattinate potrebbero rivelarsi molto assolate, ma ci troviamo pur sempre in Estate! Proprio quel calore mattutino, col Sole molto alto di Giugno che va a scaldare i terreni, diventa il carburante ideale per i temporali del pomeriggio e della sera.

Questa situazione rischia di farci compagnia fino a metà mese. Sia chiaro, il caldo ci sarà ma senza eccessi! Le temperature saranno attorno alle medie del periodo, non superiori ai 27-29°C su gran parte d’Italia. Niente caldo africano per ora!