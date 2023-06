Da tempo siamo alle prese con continue fasi meteo davvero molto instabile su molte regioni italiane. Incessanti temporali stanno interessando le zone alpine e appenniniche, ma non solo loro. Sulle pianure (e a volte persino sulle coste) scoppiano rovesci improvvisi qua e là, praticamente tutti i giorni, anche se in forma rapida e piuttosto irregolare.

La domanda da porci è la seguente: quando si stabilizzerà il tutto? Quando ci sarà un periodo con il sole indisturbato? La risposta è chiara e ve la forniamo subito.

Le tendenze a 10-15 giorni: ecco cosa è emerso

Le tendenze meteorologiche che abbiamo indicano che il nostro Paese sarà interessato da un (breve!) periodo più stabile e soleggiato tra Venerdì 9 e Lunedì 12. Non ci sono i presupposti però per una stabilità duratura, in quanto dalla sera di Domenica e in particolare per la prossima settimana c’è un grosso cambiamento.

C’è l’ipotesi, non così infondata fiutata da alcuni modelli, di un drastico cambio del pattern meteo europeo proprio nella seconda metà della prossima settimana, che coinvolgerebbe appieno persino l’Italia.

Per adesso evidenziamo il concetto che si tratta solamente di tendenze e non certo di previsioni precise e accurate, sarebbe impossibile farle con tale anticipo. Però già il fatto che i modelli abbiano sondato il terreno vuol dire che di sicuro non ci saranno lunghe fasi asciutte e calde, come nel 2022.

A quando un periodo davvero stabile?

La risposta è piuttosto particolare. Non si sa! Non ci sono i presupposti per l’avvio di una stagione estiva in pompa magna, in netta controtendenza rispetto ai periodi recenti. Questo potrebbe risultare qualcosa di positivo per molti nostri lettori che non sopportano il caldo. Ma in realtà è anche buono per quanto riguarda l’agricoltura.

Togliamo il fatto che ci siano purtroppo fenomeni meteo estremi che fanno danni. Ma pensiamoci, un’estate secca e arida come quella passata sarebbe stata un’ecatombe e qualcosa di mai visto in secoli. Adesso invece, per fortuna, la situazione è molto diversa, ma quando fa caldo l’acqua evapora in fretta. Ecco il motivo per cui…ci prendiamo queste piogge!