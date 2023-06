Ci siamo, siamo quasi agli sgoccioli di questa lunghissima fase instabile che ha portato tante piogge e temporali sull’Italia, con davvero poche pause. Un mese di Giugno fin qui davvero clamoroso non tanto per le temperature relativamente basse ma proprio per la persistenza dell’instabilità, che ha colpito a più riprese gran parte della penisola purtroppo provocando anche diversi danni e disagi, per via dei forti temporali e delle grandinate.

Ora la situazione sta per cambiare, e lo farà anche in maniera radicale. La perturbazione in atto sull’Italia si attenuerà nella giornata di Venerdì, quando sono attesi gli ultimi effetti instabili per lo più al Sud e sui rilievi, spalancando le porte alla stabilità e al sole già nel week end. Week end che fino a qualche giorno fa appariva ancora incerto, ma in seguito gli aggiornamenti modellistici hanno anticipato di fatto l’arrivo del bel tempo al fine settimana.

Prima di vivere una vera e propria ondata di calore – che vi abbiamo ampiamente preannunciato in altri articoli – nel corso della prossima settimana per l’arrivo dell’anticiclone africano, potremo goderci quindi un week end caldo e soleggiato ma senza particolari eccessi. Le temperature aumenteranno di qualche grado portandosi in media o leggermente al di sopra, quindi assaporeremo un clima pienamente estivo, ideale per recarsi al mare.

Nel dettaglio, avremo una giornata di Sabato 17 Giugno con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Da segnalare solo la possibilità di isolati piovaschi sulle Dolomiti, in veloce dissolvimento. Temperature in aumento nei valori massimi, in genere nell’intorno dei 26-29 gradi. Caldo mitigato dalle correnti di maestrale, che risulterà teso sul medio-basso versante adriatico e settori ionici.

Domenica 18 situazione molto simile alla giornata precedente con tempo stabile ovunque e prevalenza di sole sull’intera penisola con temperature stazionarie o in leggero aumento. Punte di 30-32 gradi sulle Isole. Venti ancora sostenuti di maestrale sulla Puglia.