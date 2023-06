Il caldo aumenta e con esso anche la stabilità, l’afa e la polvere sahariana! In cielo già possiamo notare delle velature sempre più consistenti, tali da rendere l’atmosfera lattiginosa, quasi sporca: si tratta proprio della polvere desertica che arriva in seno all’anticiclone africano: le correnti sub-tropicali stanno spingendo importanti quantità di sabbia alle alte quote, riuscendo ad iniettarle sin sui nostri cieli. Da domani le polveri saranno ancor più presenti e le condizioni meteo saranno simil–tropicali su tutta la penisola.

Il caldo sarà particolarmente intenso fino a venerdì, tanto che potremo sfiorare i fatidici 40°C in diverse località interne del centro e del sud, oltre che sulle isole maggiori. Farà molto caldo anche al nord, specie in Val Padana.

Ma l’Estate dunque è ufficialmente entrata in azione? Pare proprio di no! Chi s’aspettava lunghi periodi di stabilità e tanto caldo resterà deluso. Dopo questa breve apparizione dell’anticiclone sub-tropicale diventa sempre più probabile il ritorno di correnti più fresche ed anche forti temporali. Non che sia un male, anzi, potremmo definirlo un rientro alla “normalità” dal punto di vista termico.

Difatti per essere più precisi occorre chiarire un aspetto: l’avvezione calda sarà del tutto anomala se la confrontiamo con quelle che sono le medie del periodo. Tra mercoledì e venerdì registreremo temperature di almeno 8-9°C superiori alle medie di Giugno, dunque valori decisamente estremi e lontani dalla normalità, dalla tipica Estate mediterranea.

A partire da sabato le temperature cominceranno a scendere grazie al ritorno di correnti settentrionali che faranno indietreggiare l’anticiclone, fino a rispedirlo sul nord Africa. Non farà freddo, sia chiaro, bensì vivremo giornate con caldo nella norma e assolutamente sopportabile. Le notti torneranno a essere fresche e gradevoli. Dunque come già accaduto nei precedenti mesi ecco che l’anticiclone non riesce a trovare spiragli ed è costretto a cedere nuovamente alle correnti fresche e instabili.

L’ultima settimana di Giugno pare proprio che seguirà questo andamento dinamico e a tratti turbolento, con occasionali temporali e acquazzoni pomeridiani e serali.