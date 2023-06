Lo sappiamo, è una provocazione il titolo: ma il meteo a volte gioca brutti scherzi. Non è che adesso a Luglio riprenderà a piovere sempre? In realtà non è una frase campata per aria. C’è sempre un fondo di verità.

Soprattutto, lo ripetiamo, è difficile che un tipo di pattern meteorologico che continua da molte settimane possa improvvisamente bloccarsi. Ecco perché, in questo articolo, proveremo a vedere se ci sono davvero le reali possibilità che Luglio e Agosto siano due mesi abbastanza piovosi.

La fase di maltempo sta per finire

Come i lettori sanno oramai da qualche giorno, la lunga fase di maltempo che ci ha accompagnato oramai da fine Aprile sta per finire. Da questo punto di vista, diciamo che sarebbe anche ora. La stagione estiva è da sempre quella meno piovosa per buona parte d’Italia, ad eccezione delle Alpi, mentre questo mese di Giugno ci ha fatto ricordare che può essere molto perturbata.

Luglio come sarà?

Luglio sarà un mese che ricalcherà quest’ultimo?. Ovviamente non possiamo dirlo con certezza. Possiamo fare affidamento solo alle tendenze meteo a lungo termine. Gli autorevoli centri meteorologici italo-inglesi stanno fiutando l’ipotesi di un mese abbastanza ricco di precipitazioni per tutti. Solo che, come spesso accade, non saranno piogge ben distribuite, bensì improvvise e violente. Quindi è possibile che ci siano delle fasi meteo soleggiate e calde di una certa intensità e durata, ma che di colpo arrivino forti temporali che facciano maltempo a più riprese.

Non ci sentiamo di dire che sarà un mese compromesso. Luglio non delude mai, a parte rarissimi casi. Certo è che se le tendenze saranno rispettate potrebbe risultare in netta controtendenza rispetto al 2022. Ma ricordiamo che l’anno scorso abbiamo passato dei mesi infernali, mentre quest’anno a confronto ci va letteralmente di lusso. Permetteteci di dirlo: decisamente meglio così..