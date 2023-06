L’alta pressione sub-tropicale continentale, altresì nota come anticiclone nord-africano, diventa sempre più forte col passare delle ore. La temperatura si alza e insieme ad essa cresce anche la stabilità, l’afa e le polveri in alta quota che rendono i cieli sporchi e lattiginosi. Le correnti sub-tropicali stanno spingendo grandi quantità di sabbia alle alte quote, portandola fino ai nostri cieli. Tra domani e venerdì vivremo condizioni meteo simil-tropicali su tutta Italia.

Il caldo sarà molto intenso fino a venerdì, tanto che potremo avvicinarci ai temuti 40-41°C in diverse località interne del centro e del sud, così come sulle principali isole. Anche al nord farà molto caldo, specialmente nella Val Padana.

Dunque possiamo annunciare a tutti gli effetti l’inizio della bella stagione? Coloro che si aspettavano lunghe fasi di stabilità e caldo saranno delusi. Dopo questa breve apparizione dell’anticiclone sub-tropicale, diventa sempre più probabile il ritorno di correnti più fresche e anche occasionali temporali e rovesci pomeridiani. Non che sia una cosa negativa, anzi, potremmo considerarlo un ritorno alla “normalità” dal punto di vista delle temperature.

Per nuove avvezioni calde verso il Mediterraneo, legate alla presenza di anticicloni (sia azzorriani che africani), potrebbe essere necessario attendere i primi giorni di Luglio. Le ultime proiezioni per il prossimo mese mostrano una maggior presenza dell’anticiclone sul Mediterraneo, il quale garantirebbe tempo stabile e caldo su tutta Italia.

Per il momento non si prevedono potenti ondate di caldo come quella che a breve entrerà in azione su tutto lo Stivale. Difatti le temperature previste per la prima settimana di Luglio sono superiori alle medie del periodo di 2-3°C. Questo significa che le temperature potrebbero oscillare attorno ai 29-33°C da nord a sud, senza eccessi clamorosi. Quantomeno le condizioni meteo saranno tipicamente estive, almeno secondo queste ultime tendenze meteo.