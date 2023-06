No, il titolo non è una presa in giro o fanta meteo. L’Italia sarà davvero nel bel mezzo di due fenomenologie estreme. Da un lato avremo continue risalite dell’anticiclone africano che, con il suo bollente spirito, farà impennare tanto le temperature in area mediterranea. Dall’altro il pericolo dell’arrivo di masse d’aria fredde e molto instabili dal Nord Europa.

Il nostro Paese sarebbe in una sorta di terra di mezzo. Ovviamente le aree nord-occidentali sarebbero quelle più vicine ai minimi di bassa pressione, mentre il Meridione maggiormente vicino alle cupole africane.

Siamo nel mezzo tra due estremi!

L’Italia si troverebbe nel mezzo di questi due estremi. Potremmo trovarci di fronte a un bivio quasi inedito, anche se già sperimentato nel 2021. Caldo estremo al Sud, una circolazione atlantica al Nord, con pericoli grandinate e fenomeni violenti.

In entrambi i casi, la situazione non è certo idonea alla normalità. Ma oramai il meteo estremo non fa più “Notizia”. L’estremizzazione climatica è uno dei temi principali di questi tempi.

Le tendenze a lunghissimo termine

Sappiamo bene che negli ultimi decenni il clima è cambiato, ce ne siamo accorti tutti. Al di là di queste congetture, vorremmo capire quale sarà il trend meteo climatico di Luglio e soprattutto Agosto, ovverosia il prosieguo dell’Estate,

Ci saranno vari scenari possibili, e noi cercheremo di capire quale sarà il più probabile. Al momento, il peggioramento del quadro generale sembra essere l’opzione con maggior peso.

Il prosieguo dell’Estate 2023 potrebbe essere caratterizzato da una dicotomia, con la possibilità di un tempo molto brutto o di un caldo record. Non ci sono vie di mezzo, siamo a metà tra bianco e nero. L’Italia si troverebbe nel mezzo di questi due estremi, con prospettive ancora incerte. Difficile dare una soluzione al problema. Notiamo solo che, oramai, la normalità climatica sembra essersi smarrita per strada…