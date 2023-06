Quelle che erano lontane ipotesi con bassa probabilità di realizzazione cominciano a diventare ipotesi concrete e con ampi margini di successo. Ci riferiamo al ritorno, o meglio all’inizio, del caldo africano in Italia! Il meteo ben presto cambierà e l’aria fresca dovrà inevitabilmente far spazio anche alle prime avvezioni calde sub-tropicali.

Nella terza decade di giugno potremmo sperimentare le prime brevi ondate di caldo della stagione, provenienti tutte dal nord Africa. In sostanza, l’area di alta pressione subtropicale potrebbe muoversi più agilmente nel Mediterraneo, portando condizioni meteorologiche notevolmente più stabili e soprattutto più calde. Ma queste rischiano di essere di breve-medio durata, insomma non opprimenti come accadeva le scorse estati!

Prima di quel momento, dovremo fare i conti con ripetute ondate di maltempo, tra cui una particolarmente significativa tra il 14 e il 16 Giugno. Un’area di bassa pressione atlantica colpirà l’Italia con nubi, piogge e forti temporali, soprattutto al centro e al sud. In pieno Giugno, un tale scenario sarebbe decisamente inusuale e soprattutto molto pericoloso per l’agricoltura, che è già stata duramente colpita dalle piogge e dalle grandinate delle ultime settimane.

Fino almeno al 20 giugno, l’Italia sarà influenzata da correnti più fresche in quota, che favoriranno la formazione di rovesci e temporali. Solo dopo questa data sembra che possa iniziare una fase un po’ più dinamica, caratterizzata non solo da momenti instabili, ma anche da brevi periodi anticiclonici stabili e molto più caldi.

Tutti i centri di calcolo concordano con l’apertura di una fase generalmente più stabile e ben più calda dal 20 Giugno in poi, con temperature che potrebbero salire oltre i 30°C su tante località da nord a sud. Insomma la primissima parte dell’Estate astronomica, che prenderà il via il 21 Giugno, potrebbe rispettare le aspettative di molte persone dopo un avvio di Giugno traballante.