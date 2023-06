Il weekend dell’10 e 11 Giugno potrebbe presentare condizioni meteo variabili in Italia. Nonostante ci siano stati più raggi di sole e un aumento delle temperature, il flusso atlantico, piuttosto forte, porterà temporali al Centro e Nord nella serata di Venerdì e mattina di Sabato, interessando sia le aree montuose che alcune pianure e litorali adriatici. Tuttavia, Domenica 11 si prevede un miglioramento: i temporali saranno confinati principalmente alle zone montuose e le coste e pianure godranno di un clima tipicamente estivo. Nonostante ciò, non è ancora il momento di dare il benvenuto all’Estate poiché le previsioni per la settimana successiva rimangono incerte.

Si è visto qualche raggio di sole in più in queste ultime 24 ore e pure le temperature hanno fatto un bel passo in avanti. Ci sarebbero dunque tutti i presupposti per vivere un weekend tranquillo, caldo, insomma perfetto per una bella gita fuori porta senza l’incubo dell’ombrello.

Ma non sarà così, almeno in parte! Nonostante l’alta pressione africana si sia avvicinata al nostro Paese, non sarà ancora in grado di annientare un flusso atlantico ancora molto forte e in grado di propinarci l’ennesimo fine settimana strapazzato dai temporali. Va fatta tuttavia una premessa; i temporali non colpiranno tutte le regioni e la giornata più a rischio sarà quella di Sabato 10.

Vediamo meglio nel dettaglio. Tra Venerdì sera e le prime ore di Sabato un fronte temporalesco attraverserà molto rapidamente le regioni del Centro e del Nord provocando temporali sparsi sia sui rilievi, ma anche su molte aree di pianura fino ai litorali adriatici. Cesseranno comunque entro sera. Più sole invece sul resto del Paese dove farà anche piuttosto caldino.

A salvare però le sorti del fine settimana ci penserà la giornata di Domenica 11. I temporali ci saranno, ma si concentreranno principalmente sui monti nelle ore più calde, mentre sui comparti di pianura e lungo le coste sarà una Domenica dai sapori tipicamente estivi visto che farà anche molto caldo. Solo sull’area del basso Tirreno qualche locale disturbo potrà spingersi verso le pianure adiacenti, ma con effetti effimeri e di breve durata.

Lunga vita all’Estate allora perché stavolta è davvero arrivata, giusto? NO! Ci dispiace spegnere gli ardori degli amanti del caldo solleone, ma la vera Estate sembra ancora lontana. Aspettate di vedere cosa ci riserverà il meteo per la prossima settimana. Seguite i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.