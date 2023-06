Ci apprestiamo a vivere l’ennesimo fine settimana turbolento degli ultimi mesi. Non ci sarà alcun anticiclone, che sia azzorriano o africano, ad accompagnarci in questo secondo week-end di Giugno, bensì solo correnti più instabili provenienti da varie direzioni, pronte a regalarci gli immancabili acquazzoni e temporali. Insomma il meteo non ne vuole sapere di migliorare, e pare possa proseguire su questa scia anche per tutta la seconda decade di Giugno!

Cosa sta accadendo ora? Sta transitando un fronte caldo da ovest verso est, provvista di nubi, qualche pioggia e qualche acquazzone. Si tratta di un fronte molto veloce, che sta già abbandonando l’Italia. Tuttavia nelle prossime ore tornerà altra instabilità, quella tipicamente pomeridiana, che coinvolgerà principalmente i settori interni del centro-sud, del lato adriatico e l’arco alpino/prealpino.

Anche la giornata di domenica sarà contraddistinta da questi temporali e rovesci pomeridiani, specie su Alpi, Prealpi, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Campania settentrionale, zone interne della Puglia, del Molise e dell’Abruzzo. I fenomeni più intensi riguarderanno il lato tirrenico tra Lazio e Basilicata, dove non escludiamo grandinate e forti nubifragi. Andrà meglio sulle coste adriatiche dove splenderà il Sole.

Ma spingiamoci oltre: è ormai confermata la forte perturbazione di metà Giugno, una depressione di stampo atlantico che attraverserà l’Italia a suon di piogge e forti temporali. Non sarà da sola in verità: questa depressione sarà legata ad un nucleo molto fresco proveniente dall’est Europa, il quale raggiungerà l’Europa centrale e il nord Italia dove si piazzerà per diversi giorni. Quest’aria fresca andrà ad approfondire la depressione mediterranea, accentuando l’intensità dei fenomeni.

Per il ritorno della stabilità e del caldo bisognerà attendere con tutta probabilità la terza decade di Giugno, quando potrebbero riaffacciarsi sullo Stivale gli anticicloni sub-tropicali.