L’Italia viaggia verso una nuova forte ondata di caldo, la seconda della stagione. Ma per il momento non dovremo preoccuparci del gran caldo, considerando che dovremo prima fare i conti con acquazzoni, temporali e aria più fresca proveniente dall’Atlantico! Le condizioni meteo peggioreranno nettamente tra venerdì e sabato, specie al nord Italia, poi ancora ad inizio prossima settimana.

Insomma prima di arrivare al caldo intenso dovremo necessariamente attraversare un periodo più turbolento e temporalesco, soprattutto al nord Italia e a sprazzi sul centro. Il sud, invece, resterà ai margini del tempo instabile e addirittura vedrà spesso giornate belle con caldo nella norma.

Ma ora arriviamo al colpo di scena: tutto cambierà sul finire della prima decade di Luglio, più precisamente tra 8 e 10 Luglio. Tutti i centri di calcolo sono concordi sull’arrivo di una nuova forte ondata di caldo di origine nord-africana, pronta ad investire tante regioni, soprattutto quelle del centro e del sud.

Il grande caldo potrebbe imperversare sull’Italia tra 8 e 11 Luglio, apportando non solo alte temperature ma anche afa e pulviscolo sahariano in atmosfera. Ma quanto saliranno le temperature? Difficile dirlo con precisione al momento, ma seguendo gli scenari attuali le temperature potrebbero raggiungere e superare agevolmente i 35°C, sfiorando anche i 40°C sul Meridione e le isole maggiori.

CALDO SOLO PER POCHI GIORNI?

C’è la possibilità che la forte ondata di caldo possa durare ben poco, esattamente come accaduto alla prima ondata di calore arrivata la scorsa settimana. Non si tratta di una ipotesi campata in aria, considerando che al momento continua a prevalere l’impianto barico estremamente dinamico instauratosi alcuni mesi fa. Questa dinamicità potrebbe comportare un arretramento dell’anticiclone e nuove incursioni fresche atlantiche.