Piogge e temporali sono fra le parole chiave senza dubbio più usate da diverso tempo sul nostro giornale, perché dopo un Maggio estremamente fresco e piovoso, anche questa prima parte di Giugno sta trascorrendo all’insegna della spiccata instabilità atmosferica.

Presto però i termini più in voga diverranno altri perché lo scenario meteo-climatico sull’Italia è destinato a cambiare radicalmente fra qualche giorno. Come vi abbiamo preannunciato in altri articoli va delineandosi una prima intensa ondata di caldo dettata dalla rimonta dell’anticiclone nord-africano a partire dall’inizio della terza decade di Giugno. Saranno sole e caldo quindi a prendersi la scena, proprio in corrispondenza dell’inizio dell’estate astronomica. Ricordiamo infatti che il 21 Giugno, col solstizio d’estate, inizierà ufficialmente la bella stagione.

Ma facciamo un passo in dietro e concentriamoci su quanto avverrà nei giorni subito precedenti alla terza decade del mese che vedrà questa prima ondata di calore sulla penisola. Le condizioni meteo volgeranno verso un miglioramento e una stabilità già negli ultimi giorni di questa settimana. Dopo la perturbazione che colpirà l’Italia fra Mercoledì e Giovedì, con tanti temporali soprattutto al Centro-Sud e un generale calo delle temperature, avremo le ultime note instabili nella giornata di Venerdì, dopodiché la pressione tornerà ad aumentare e nel week end avremo condizioni di bel tempo praticamente su tutta la penisola. Quasi una notizia.. visti i precedenti!

Vivremo quindi una giornata di Sabato e una giornata di Domenica con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, con qualche addensamento nuvoloso qua e là, specie sui rilievi, ma davvero di poco conto e in genere non associati ad alcuna precipitazione. Le temperature aumenteranno, ma senza eccessi. Arriveremo a toccare al massimo i 28-30 gradi, quindi un caldo moderato e gradevole, ideale anche per stare al mare.

L’unico elemento di “fastidio” potrebbe essere il vento, almeno per quanto riguarda le regioni centro-meridionali, in quanto avremo venti tesi di maestrale in particolare sui settori adriatici (medio-basso versante) e quelli ionici. Ma proprio questa fresca e vivace ventilazione dai quadranti settentrionali d’altra parte avrà il merito di mitigare un po’ il caldo rendendolo ancor più tollerabile.