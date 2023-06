Sarà sempre l’instabilità la protagonista dello scenario meteorologico sull’Italia nei prossimi giorni. Merito di nuovi impulsi perturbati che si tufferanno nel Mediterraneo centrale, dove continua a mancare un solido campo di alta pressione in grado di regalare quella stabilità tipicamente estiva che si riscontra di frequente già nel mese di Giugno.

Ancora per diversi giorni continueremo quindi a fare i conti con piogge e soprattutto temporali frequenti, addirittura a metà settimana entreremo in una fase perturbata con tanto maltempo sulle regioni centro-meridionali (ne abbiamo parlato in vari articoli sul nostro sito).

Ma in questo focus meteo non vogliamo parlarvi del maltempo. Al contrario vi vogliamo svelare quando arriverà il caldo estivo e soprattutto la stabilità che in molti attendono, perché c’è finalmente una data!

Ecco quando arriva il primo caldo africano

Dagli aggiornamenti dei modelli previsionali, si evince abbastanza chiaramente la fine di questa lunghissima fase instabile. Una fine che sarà imposta dall’avvento dell’anticiclone africano, che finora era stato praticamente assente sul Mediterraneo centrale. Sul finire della seconda decade e soprattutto all’inizio della terza, un promontorio dell’alta pressione sub-tropicale (o africana che dir si voglia) si spingerà verso nord e andrà a interessare rapidamente l’Italia, grazie al concomitante affondo di una bassa pressione sulla penisola iberica.

Dal 19-20 Giugno quindi il tempo cambierà radicalmente sulla nostra penisola: le condizioni meteo diverranno fortemente stabili e il caldo si farà intenso, con le temperature che aumenteranno di molti gradi, superando ampiamente i 30 gradi e puntando probabilmente anche valori over 33-35°C.

Ancora prematuro entrare nei dettagli di questa prima ondata calda di stagione e improbabile stimarne anche la durata. Ciò che possiamo dirvi attualmente è che avremo alcuni giorni di caldo e stabilità; inoltre molto probabilmente sarà il Centro-Sud ad essere maggiormente esposto alla risalita di questa massa d’aria calda e a far registrare quindi i picchi di temperature più elevati. Il caldo si farà comunque sentire anche al Nord, specie in Pianura Padana.

Se e quanto durerà lo analizzeremo nei prossimi aggiornamenti. Non è assolutamente da escludere che si possa trattare solo di una parentesi e che l’anticiclone africano possa lasciare nuovamente spazio nel giro di pochi giorni ad un clima più instabile e fresco. Seguiteci per scoprirlo!