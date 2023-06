L’ennesima ondata di maltempo di questa pazza Primavera astronomica si sta sviluppando in queste ore sul Mediterraneo. È senz’altro una prima parte di Giugno molto poco estiva, caratterizzata frequentemente da incursioni fresche e instabili e quasi per nulla da giornate calde. Il clima è mite, a tratti molto mite, ma di fatto non sono stati quasi mai superati i 29-30°C dall’inizio del mese. Insomma come avvio dell’Estate meteorologica siamo molto lontani dalle passate stagioni, rivelatesi totalmente opposte e fin troppo calde.

Ora si sta concretizzando un nuovo peggioramento, il quale entrerà nel vivo tra domani e giovedì su tante nostre regioni. Al momento piove sul Nordovest e qualche temporale sta prendendo vita tra Toscana, Lazio e Campania: si tratta degli effetti del fronte caldo della perturbazione, in transito da ovest verso est. Questo porterà altri temporali in giornata, specie nelle zone interne del centro-sud e sul versante adriatico. Anche al Nordovest continuerà a piovere per buona parte della giornata odierna.

Domani avanzerà il fronte freddo, ricco di precipitazioni e temporali intensi, nei quali convergeranno moderati venti di scirocco ricchi di umidità. Questo fronte porterà piogge diffuse e intensi temporali in Sardegna, poi anche su Sicilia occidentale, Campania, Lazio, bassa Toscana, Puglia settentrionale, Molise, Basilicata, Abruzzo, Umbria. Altrove nubi in aumento e fenomeni più deboli e disorganizzati.

La perturbazione si piazzerà su gran parte del centro-sud nella giornata di giovedì, come se ci trovassimo in una tipica giornata autunnale. Il tempo sarà grigio, piovoso e fresco: pensate che le temperature massime potrebbero non superare i 20°C laddove saranno in azione piogge e temporali. Maggior variabilità l’avremo al nord, ma non escludiamo qualche isolato violento temporale pomeridiano o serale.

Per un miglioramento concreto del meteo sarà necessario attendere il termine della settimana!