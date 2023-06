In genere, gli appassionati meteo si dividono in due parti. Chi odia con tutto se stesso il caldo e chi invece non vede l’ora che ci siano quindici giorni di sole. Noi ovviamente non facciamo il tifo né per uno né per l’altro.

Ogni persona ha i suoi gusti e vanno rispettati. Noi ci chiediamo solamente se dopo la sfuriata temporalesca in arrivo, ritorna il caldo più intenso di prima.

Veloce sfuriata

Tra Venerdì 30 Giugno e Sabato 1° Luglio un’intensa fase temporalesca coinvolge tutto il Centro-Nord. È una passata piuttosto veloce, perché si tratta di una debole saccatura in quota, ma stante l’aria calda e umida preesistente, è sufficiente per lo sviluppo di temporali di una certa intensità.

Sicuramente le temperature calano in maniera molto marcata, portandosi ben al di sotto delle medie laddove nubi e piogge insistono per l’intera durata del giorno. Ma adesso noi ci chiediamo: dopo questa bella frescura ritorna l’anticiclone africano più forte di prima?

Previsioni meteo a medio termine: la sentenza

Le previsioni meteorologiche a medio termine sono quelle tra 7 e 10 giorni. Sicuramente, nella settimana entrante il caldo non sarà in una prima fase molto intenso. Di fatti, rimarremo allineati alle medie del periodo. Ma in una seconda fase, purtroppo, le notizie non sono granché buone.

Come mai? I modelli dei centri meteo europei più autorevoli hanno fiutato l’ipotesi dell’arrivo di una fase calda piuttosto marcata. Allo stato attuale, ne farebbe le spese buona parte del Centro-Sud, mentre il Settentrione rimarrebbe ai margini, anche se con temperature un po’ sopra la media.

Ovviamente mancano ancora parecchi giorni e quindi invitiamo i lettori a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani. Diciamo solo che quando si instaura una figura barica di questo tipo e viene vista da tutti i vari run modellistici, è altamente possibile che questo si tramuti in realtà.