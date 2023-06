L’Estate meteorologica è da poco cominciata ma i connotati meteo non cambiano più di tanto. L’alta pressione ancora non c’è, ragion per cui dovremo ancora fare i conti con acquazzoni e temporali sparsi. I fenomeni, domani, saranno presenti soprattutto al nord, mentre andrà meglio sulle coste del centro e del sud. Siamo nel pieno del ponte della festa della Repubblica, ma su diverse regioni occorrerà l’ombrello nel pomeriggio.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 3 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Frequente instabilità pomeridiana e serale specie su Alpi, Prealpi e sulla Val Padana. Rischio isolati forti temporali su Veneto, Emilia, Lombardia. Variabile in Liguria.

CENTRO – Temporali sparsi al pomeriggio nelle zone interne. Poco nuvoloso sulle coste.

SUD – Generalmente stabile sul lato ionico e in Sicilia, locali temporali in Sardegna, Puglia settentrionale, Calabria, Basilicata.