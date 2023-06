La tanto prevista perturbazione del week-end si sta palesando in questi minuti sui settori occidentali dell’Italia. Come si evince dallo scatto satellitare è presente un nucleo fresco e instabile in alta quota, responsabile della formazione di vasta copertura nuvolosa che pian piano si muove da ovest verso est. Le condizioni meteo sono nettamente peggiorate in Sardegna, dove sono in atto piogge diffuse e temporali. Ma a breve il maltempo invaderà anche altre regioni italiane!

Questa perturbazione possiede toni decisamente più autunnali che estivi, considerando che ci troviamo nel pieno del mattino. Solitamente in questo periodo facciamo i conti con l’instabilità pomeridiana e serale, ma quando il maltempo arriva anche di mattina significa che abbiamo a che fare con impulsi freschi decisamente più organizzati e colmi di maltempo.

La perturbazione pian piano si dirige verso est/nord-est, pertanto è destinata a coinvolgere anche le regioni del centro e del nord Italia, già da oggi. Tra pomeriggio e sera ci aspettiamo un netto peggioramento su gran parte del nord Italia, per l’arrivo di nubi, piogge e temporali. Fenomeni sparsi anche al centro Italia, più presenti in Appennino e sulla fascia adriatica. Andrà molto meglio al sud, dove trascorreremo una domenica abbastanza tranquilla, eccetto qualche temporale nelle aree interne e in montagna.

Domani il maltempo entrerà nel vivo su tutto il centro-nord: avremo nubi diffuse, piogge, rovesci e qualche forte temporale. Tutto sembrerà tranne che Estate! Il sud si ritroverà ai margini, ma tra Campania e Puglia qualche temporale non mancherà. Le temperature non subiranno variazioni significative: le massime oscilleranno tra i 22 e i 27°C.

Il meteo migliorerà gradualmente dal 7 Giugno in poi grazie ad un blando rinforzo dell’alta pressione. Difficile, ad ora, garantirne una presenza persistente nel prosieguo di Giugno!