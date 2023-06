Fino ad adesso l’Estate sembra che non sia partita: il meteo sul nostro Paese è rimasto sempre piuttosto perturbato e per molti si tratta di una stagione abbastanza in sordina. Ma ora potrebbe cambiare. In effetti i modelli matematici hanno fiutato una data dove il cambiamento potrebbe davvero risultare per lo meno abbastanza definitivo.

Ancora per diversi giorni piogge temporali

Per adesso però aspettiamo a mettere il turbo. L’Estate non decolla, per lo meno fino a Giovedì 15 Giugno. I lettori più attenti si saranno accorti che avevamo previsto l’ipotesi che si potesse formare uno scontro tra masse d’aria fredde orientali e un ciclone in risalita da sud.

Le ultime proiezioni meteo modellistiche hanno però proposto un altro scenario che, dal canto suo, prevede una maggiore stabilità atmosferica e temperature più alte.

Per la verità, questo cambiamento del tempo non è anomalo e anzi probabilmente è persino gradito. Quindi segniamoci questa data: da Venerdì 16 è possibile che masse d’aria di matrice subtropicale riescano a coinvolgere in maniera più decisa l’Italia.

Decisamente più caldo, ma non per tutti stabile

Ci sarà un clima decisamente più caldo, perché saremo abbracciati da una cupola africana piuttosto grossa. Ma non sarà estrema né tantomeno iper invadente. Ecco perché è importante che seguiamo passo dopo passo le previsioni giorno dopo giorno.

Secondo le ultime analisi le regioni più interessate sarebbero quelle meridionali, dove il promontorio africano farebbe aumentare i termometri ben oltre i 30 gradi, soprattutto nelle zone interne.

Questo ovviamente non è un’anomalia, visto che sono state davvero poche le giornate sui 30 gradi al Meridione.

Solo che avvisiamo già fin da ora che ci sembrerà un caldo improvviso, perché siamo abituati a questo tipo di frescura un po’ fuori norma, soprattutto confrontata rispetto alle ultime estati. Stavolta sarà la volta buona affinché la stagione estiva parta per davvero?