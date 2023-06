Previsioni meteo per i prossimi giorni

Mercoledì 28 giugno

Nord: Variabilità generale con cielo parzialmente nuvoloso e possibili rovesci o temporali sparsi, soprattutto vicino ad Alpi e Prealpi. Temperature in calo, massime tra 27 e 32 gradi.

Centro: Nubi irregolari e schiarite, ma nel pomeriggio rovesci e temporali in Appennino e Toscana e localmente anche verso il medio versante adriatico. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 32 gradi.

Sud: Cielo generalmente poco nuvoloso, salvo modesti annuvolamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.

Giovedì 29 giugno

Nord: Instabilità fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali localmente forti; altrove maggiore variabilità con schiarite, in particolare sul Triveneto. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi.

Centro: Variabilità al mattino, poi nel pomeriggio qualche temporale su medio-alta Toscana e Appennino, localmente forti. Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 32 gradi.

Sud: Cielo generalmente poco nuvoloso, salvo instabilità diurna su Molise e rilievi della Campania. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 32 gradi.