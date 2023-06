Quest’oggi è ufficialmente iniziata la stagione estiva sul calendario meteorologico, a differenza del noto inizio il 21 giugno, che coincide con il Solstizio d’Estate. Ma nonostante siamo appena entrati in Estate il meteo pare non essere dalla nostra parte e continuerà a fare i capricci ancora per un po’.

L’alta pressione proveniente dall’Africa si trova molto a sud, nel cuore del Sahara, mentre l’alta pressione delle Azzorre è attiva sull’Atlantico settentrionale e l’Islanda. Di conseguenza, l’Europa si trova scoperta e facilmente presa di mira dai flussi freschi settentrionali. Per il momento l’instabilità predilige principalmente monti e colline, ma nei prossimi giorni tenderà ad impadronirsi anche di altri settori.

Gli aggiornamenti serali, inoltre, non depongono a favore di un solido e caldo anticiclone in questa prima metà di Giugno! Proprio così, anche l’ipotetico rinforzo dell’alta pressione attorno al 10 Giugno sembra cominciare a perdere consensi a discapito della stabilità del tempo. Certo, le speranze non sono ancora svanite ma questi tentennamenti dell’anticiclone sono assolutamente in linea con l’estrema dinamicità del periodo che stiamo vivendo da ormai tre mesi.

E poi? La seconda decade di Giugno potrebbe rivelarsi molto simile alla prima, insomma molto instabile e priva di veri e propri anticicloni. Acquazzoni e temporali pomeridiani e serali potrebbero farci compagnia ancora per molti, troppi giorni, lasciando il caldo africano ben lontano dallo Stivale.

Naturalmente questo non significa che farà freddo e che non potremo trascorrere qualche giornata al mare! Vivremo temperature attorno alle medie del periodo o leggermente sotto di esse, insomma temperature attorno ai 25-28°C, con qualche picco raro di 29-30°C. Caldo assolutamente nella norma e gradevole. Ma in queste condizioni di spiccata instabilità è chiaro che i temporali saranno dietro l’angolo e potrebbero creare parecchi disagi a seguito di forti acquazzoni e grandinate. Le aree interne saranno quelle più bersagliate, ma sporadicamente anche le coste riceveranno momenti di maltempo.