Il primo ruggito dell’Estate si è concluso ed ora si aprono le porte per un finale di Giugno più in linea con le medie tipiche dell’Estate. Farà caldo, senza dubbio, ma senza eccessi! Inoltre le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nuovamente tra venerdì e domenica a causa di una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico!

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di previsione sembra proprio che potremmo incontrare un periodo estivo senza grandi estremi di calore anche nei primi giorni di Luglio. Le temperature, infatti, dovrebbero rimanere intorno alle medie stagionali sia in questa fase finale di Giugno che nella prima parte di Luglio. In altre parole, sarà caldo ma non eccessivamente, proprio come l’Estate mediterranea desidera.

Nelle prossime due settimane non si prevedono ondate di caldo intenso come quella che abbiamo avuto la settimana scorsa: certo, ci saranno alcune giornate più calde delle altre, ma comunque senza eccessi esagerati. In sostanza, temperature di 37-40°C sembrano al momento inarrivabili almeno fino al 5 Luglio. Le brezze faranno il loro lavoro sulle coste, rendendo il clima assolutamente gradevole.

Ma c’è il rischio che il grande caldo ritorni? La risposta è affermativa. Ci pensa il modello americano GFS a proporci questa calda idea nel corso della prima decade di Luglio, specialmente tra 8 e 10 del mese. Il caldo in questione sarebbe molto intenso e diretto principalmente su centro e sud Italia, tutto condito da polvere sahariana e tanta afa diurna e notturna. Uno scenario del genere porterebbe la colonnina di mercurio a ridosso dei 40°C su molte regioni del sud e sulle isole maggiori, ma è chiaro che la distanza temporale è dalla nostra parte!

Questo rischio, infatti, ha ancora basse possibilità di realizzazione. Analizzando le meteo–ensembles, ovvero la previsione media di vari scenari diversi tra loro, prevalgono le possibilità di caldo assolutamente nella norma. Dunque il rischio di caldo eccezionale nella prima decade di Luglio resta basso.