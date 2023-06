L’Estate è partita col piede sbagliato, ma sembra seriamente intenzionata a rimettersi in carreggiata nel corso dell’ultima decade di Giugno! Ebbene sì, l’alta pressione sub-tropicale tornerà a vivacizzarsi a partire dal week-end, dopo svariate settimane in cui è rimasto timidamente alle sue latitudini. È stata proprio la sua lunga assenza, assieme a quella dell’anticiclone delle Azzorre, a lasciare il campo aperto a condizioni meteo molto instabili.

Il maltempo non terminerà certo qui! Ci aspetta una nuova intensa perturbazione pronta a generare piogge diffuse e temporali intensi nel cuore della settimana, nel cuore di Giugno. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno tre giornate parecchio turbolente, per certi versi più autunnali che estive.

Ma dal fine settimana tutto cambierà! L’anticiclone africano approderà nel Mediterraneo spazzando via le correnti fresche e l’instabilità. Ci sarà un po’ di vento di maestrale al sud e sul basso Adriatico, specie nella giornata di sabato, ma effettivamente saranno gli ultimi scampoli di instabilità. Domenica sarà una bella giornata di Sole su tutta Italia ed anche le temperature torneranno a crescere praticamente ovunque.

La grande novità arriva ad inizio prossima settimana e nel giorno del Solstizio d’Estate: la pressione aumenterà ulteriormente e la stabilità diverrà molto forte su tutto lo Stivale. Insomma sarà un pessimo periodo per piogge e temporali, anche quelli più insidiosi pomeridiani. Il Sole sarà grande protagonista soprattutto al centro e al sud.

Ma quanto farà caldo? Secondo gli ultimissimi aggiornamenti il caldo si intensificherà da domenica in poi in modo graduale, fino a raggiungere temperature parecchio superiori alle medie del periodo tra il 21 e il 24 Giugno. Per essere più chiari, al sud e sulle isole maggiori potremo sfiorare i fatidici 35-36°C, insomma temperature da piena Estate che per la prima volta in stagione si paleseranno sullo Stivale.