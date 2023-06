Mentre ci troviamo nelle morsa del caldo africano in molti invocano il ritorno del fresco e di temperature più consone all’Estate mediterranea. Ebbene il desiderio sarà presto esaudito, grazie all’avanzata di aria più fresca dal nord Atlantico che rispedirà sul nord Africa il temibile anticiclone sub-tropicale. Le condizioni meteo in tal senso “miglioreranno” proprio durante questo fine settimana.

Le temperature scenderanno ovunque fino a riportarsi attorno alle medie del periodo, addirittura al di sotto di esse sulle regioni del sud. Ci penserà il vento di maestrale a spazzar via l’afa e anche le vaste nubi di polvere sahariana che da giorni rendono i nostri cieli sporchi e lattiginosi, come se ci trovassimo nelle aree desertiche del pianeta.

Ma il fresco pare che non durerà a lungo! Dalla prossima settimana la pressione tornerà pian piano a crescere e con essa anche il caldo. Tuttavia almeno fino al termine di Giugno non ci aspettiamo clamorose ondate di caldo in Italia, anzi torneranno altri temporali specie al nord!

Ed eccoci arrivati a Luglio. Come partirà il secondo mese dell’Estate meteorologica? Le ultimissime tendenze ci parlano di un avvio di Luglio decisamente clamoroso, ancora alle prese con l’alta pressione nord-africana che potrebbe approfittare di un particolare schema barico assolutamente deleterio per il nostro Stivale.

Una saccatura fresca nord-europea potrebbe gettarsi sull’Europa occidentale e l’Atlantico, andando a innescare la risalita di aria troppo calda dal Sahara sin sul Mediterraneo. Questo schema potrebbe realizzarsi nella prima settimana di Luglio e avrebbe effetti fin troppo marcati sullo Stivale.

Nel caso in cui questa tendenza meteo dovesse aver la meglio, è chiaro che centro e sud Italia potrebbero fare i conti con altre potenti ondate di caldo con temperature spesso superiori ai 35-37°C e con picchi oltre i 40°C. Il tutto condito da afa e polvere sahariana in atmosfera. Il nord, invece, potrebbe trovarsi più ai margini e fare i conti addirittura con rovesci e temporali.