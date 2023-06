Splende il Sole su tutta Italia quest’oggi grazie all’alta pressione, ormai sempre più addossata allo Stivale. Se proprio volessimo trovare il pelo nell’uovo ci sarebbero delle nubi basse sul Piemonte occidentale, ma a breve si dilegueranno del tutto. Per il resto c’è poco da dire: vivremo una domenica mattina stabile e calda su tutto lo Stivale. Le condizioni meteo peggioreranno molto localmente in serata sul Nordovest e le Alpi stante lo sviluppo di qualche rovescio o temporale isolato.

Nei prossimi giorni irromperà a tutti gli effetti il caldo intenso sub-tropicale: in particolare da lunedì l’alta pressione africana si getterà a pieno sul Mediterraneo centrale, comportando un deciso aumento di pressione e geopotenziali da nord a sud. La cupola anticiclonica sarà molto robusta e molto alta, tanto che la tropopausa potrebbe salire oltre i 14000 metri di altitudine. In questo scenario è chiaro che le temperature saliranno inevitabilmente a tutte le quote, soprattutto nei bassi strati.

Tra 20 e 23 Giugno le temperature massime saliranno fino a 36-37°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Punte di 38-39°C sono plausibili nei settori interni delle isole maggiori. Anche sul resto d’Italia farà molto caldo, anche in Val Padana dove le temperature potrebbero sfiorare i 35-36°C.

Il caldo si rivelerà afoso sulle coste e al nord in quanto l’umidità è prevista aumentare rapidamente con l’avanzata dell’anticiclone da ovest/sud-ovest. Ma non ci saranno solo caldo e afa a farci compagnia nel corso della prossima settimana!

È ormai certo il ritorno della polvere sahariana nei nostri cieli: essa si muoverà in seno alle correnti sub-tropicali che soffieranno alle alte quote, provenienti direttamente dall’Algeria. La sabbia resterà in sospensione alle alte quote, andando così a sporcare i nostri cieli e a renderli lattiginosi. Verranno a crearsi le tipiche condizioni meteo sub-tropicali.