Ormai ci siamo, inizia un peggioramento meteo decisamente anomalo del periodo. L’approfondimento di un vero ciclone sui mari italiani esalterà il maltempo, confermando un’Estate che per ora non trova davvero modo di partire. Il responsabile? Un anticiclone che ha preferito stabilirsi nel Nord Europa.

Gli Elementi in Gioco

L’anticiclone sbilanciato sull’Europa Settentrionale non è l’unico attore responsabile. La mancanza di un anticiclone subtropicale contribuisce a questo scenario di instabilità, facendo sì che l’inizio di giugno sia altalenante. E come se non bastasse, ora entra verso il Mediterraneo la depressione atlantica passando dalla Penisola Iberica

Questo fenomeno meteo da giorni imperversa sul Vicino Atlantico. È l’eco della Tempesta Oscar, pronta a tuffarsi verso il Mediterraneo dopo aver attraversato la Penisola Iberica. L’energia di questa area ciclonica atlantica, unita ad un altro vortice sul Danubio, darà vita a un sistema depressionario che colpirà l’intera Italia.

L’inizio della Burrasca

L’interazione tra l’aria fresca del Nord Europa e quella più umida e temperata dell’Atlantico favorirà la formazione esplosiva di un ciclone mediterraneo. Il risultato sarà una due giorni di maltempo sull’Italia, particolarmente per le regioni centro-meridionali.

I primi effetti li stiamo già avendo quest’oggi, con le prime precipitazioni che toccano il Nord-Ovest, estendendosi poi alle regioni tirreniche centro-settentrionali. Durante la giornata, i temporali fioriranno diffusi nelle aree interne e montuose del Centro-Sud.

Il Picco della Tempesta

Mercoledì avremo l’apice di questo ciclo perturbato. Il vortice da ovest porterà piogge e temporali principalmente nelle regioni centrali e nelle Isole Maggiori, coinvolgendo poi tutto il Centro-Sud. Il maltempo si protrarrà anche il giovedì nelle regioni centro-meridionali.

Il Nord sentirà gli effetti di questo maltempo in modo più marginale, poiché il ciclone dovrebbe passare più a sud. Ciò non esclude la presenza di piogge e temporali, in particolare a sud del Po e inizialmente sul Nord-Ovest.

La svolta che cambierà tutto

Fortunatamente, questa fase di maltempo sembra destinata a esaurirsi più velocemente del previsto. L’anticiclone africano si prepara a riprendere possesso dell’Italia a partire dal weekend, portando con sé la prima ondata di caldo stagionale dal Nord e dalle regioni tirreniche. Sarà interessante vedere quanto durerà.