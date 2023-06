Le proiezioni meteo sono chiare e davvero sorprendenti. Oramai non ci sono più dubbi, i modelli hanno la certezza assoluta. Arriva l’anticiclone africano in pompa magna sul nostro Paese! Dovrebbe arrivare una fase decisamente calda piuttosto duratura per tutta Italia, ma con alcuni distinguo.

L’avevamo atteso a lungo e ora c’è e sarà tra di noi per un po’. Andiamo a vedere qualche dettaglio utile.

Si parte col caldo vero!

Già in questo fine settimana il Settentrione è sotto correnti settentrionali moderatamente calde, ma senza eccessi. Le temperature rimangono vicino alle medie stagionali e si registrano i primi 30 gradi in talune zone. Ma ben presto cambia tutto: ci sarà di diritto l’arrivo di una massa d’aria estremamente calda che dovrebbe interessare maggiormente il Centro-Sud.

Il caldo vero comincia Martedì 20 Giugno, con un’impennata dei termometri nelle interne siciliane, sarde, sul Tavoliere delle Puglie e pure in Pianura Padana. Molto più fresco sulle coste, per il mare ancora freddino. Ma occhio all’umidità relativa, che sarà molto alta pure nelle zone vicine ai mari.

Quanto durerà? La domanda che ci fate in molti

Sarà una fase meteo molto lunga, oppure un abbastanza rapida? Per adesso propendiamo per una via di mezzo. Se è vero che il core più caldo dovrebbe essere di pochi giorni, e altresì realistico che non si vede una fine netta almeno dai modelli attuali. Alcuni vedono la fine per Venerdì 23, altri per Domenica 25, altri ancora non un qualcosa di chiaro… In tale circostanza si verificherebbe una sfuriata temporalesca ragguardevole, soprattutto al Nord Italia, con il pericolo di eventi meteo estremi e grandine.

Il caldo dovrebbe farsi sentire in maniera piuttosto intensa, anche perché siamo abituati ad avere temporali e fresco.

Vogliamo fare questo breve discorso con i nostri lettori. Questo caldo estivo in arrivo, se confrontato con le Estati recenti, non stiamo vivendo delle anomalie particolari, anche perché tali valori li avevamo già registrati a fine Maggio nel 2022. Ma se confrontiamo l’Estate di una volta si capisce che in questa ultima parte di Giugno siamo entrati in un pattern tipico degli anni 2000. Ma la calura in arrivo resta ragguardevole, e determinerà un’impennata di anomalie meteo climatiche.