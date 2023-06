Beh, non è una novità che l’atmosfera ci propone il passaggio da un estremo, all’altro! E sarà proprio questo il leitmotiv dei prossimi giorni quando passeremo da una contesto meteo molto instabile e a tratti relativamente fresco, a scenari tipicamente estivi con tanto sole e soprattutto caldo in deciso aumento.

Gioiranno dunque gli amanti del solleone, mentre inizieranno a preoccuparsi quelli che ormai credevano che l’Estate potesse trascorrere con caratteristiche simili a questi giorni. Insomma, ci riferiamo a chi non sopporta il grande caldo per intenderci.

Ma cosa accadrà allora nei prossimi giorni? Molto semplice, si risveglierà l’anticiclone africano dopo il lungo sonno che l’ha tenuto lontano dal nostro Paese praticamente per tutta questa pazza stagione primaverile.

La pressione sta aumentando e il tempo è già andato migliorando su gran parte del Centro e del Nord e dove le colonnine di mercurio hanno cominciato la loro escalation verso l’alto.

Sarà proprio a cavallo del weekend che ci accorgeremo di come sta cambiando l’atmosfera sul mare nostrum in quanto il meteo si metterà davvero tranquillo questa volta e le uniche note stonate saranno a carico delle sole aree alpine. Qui nelle ore più calde potrà accendersi ancora qualche focolaio temporalesco anche se di breve durata.

Siamo dunque arrivati ad una vera e propria svolta sul fronte climatico o dobbiamo attenderci subito il ritorno del fresco maltempo? A differenza degli altri falliti tentativi dell’alta pressione di conquistarsi uno spazio sul Mediterraneo, questa sembra la volta buona in quanto tutti i centri di calcolo lasciano presagire non solo una permanenza dell’alta pressione per gran parte della prossima settimana, ma proprio a cavallo del Solstizio d’Estate (21 Giugno) il bel tempo si consoliderà ulteriormente e il caldo si farà davvero importante.

Attendiamo tuttavia ulteriori conferme prima di sciogliere definitivamente la prognosi.