Caldo, fresco, temporali, bel tempo: cosa ci riserverà il prosieguo di Giugno? Ebbene le condizioni meteo si stanno rivelando molto dinamiche, molto variabili, ma come minimo comune multiplo ci sono senza dubbio le correnti fresche in alta quota che vanno a scatenare i classici temporali e rovesci pomeridiani o serali. Sono proprio questi che ci stanno facendo compagnia da ormai svariate settimane.

Che fine ha fatto l’anticiclone africano? Per il momento la cupola sub-tropicale, portatrice di belle giornate e gran caldo, non si è fatta viva e continuerà a latitare ancora per diversi giorni. Certamente ci sarà un blando rinforzo dell’alta pressione attorno al 10 Giugno, ma sarà semplicemente un promontorio anticiclonico, sub-tropicale, poco solido e facilmente perforabile in alta quota.

Ciò non toglie che nel corso del week-end avremo tempo finalmente più stabile su tante regioni, soprattutto su coste e pianure. Nei settori interni e montuosi, invece, sarà facile imbattersi nei temporali pomeridiani: del tutto naturale considerando che l’anticiclone non sarà particolarmente coriaceo.

Ma arriviamo al dunque: l’anticiclone africano tornerà ad essere protagonista in Italia? La risposta pare essere positiva. Il blando rinforzo anticiclonico del week-end sarà subito minato da nuove irruzioni fresche che la prossima settimana potrebbero danneggiare il tempo a più riprese. Ma dopo metà mese ecco che la dinamicità rischia di diventare “estrema”!

La seconda metà di Giugno potrebbe ricevere la visita delle prime avvezioni calde sub-tropicali di un certo spessore, capaci di portare la colonnina di mercurio oltre i 34-35°C su diverse località da nord a sud. Tuttavia queste calde rimonte sub-tropicali potrebbero avere breve durata, poiché masse d’aria più fredde provenienti da nord Atlantico rischiano di spazzar via il caldo a suon di temporali intensi, grandinate e colpi di vento.