Quando sembrava ormai imminente l’Estate piena a suon di belle giornate e temperature molto alte da nord a sud, ecco che arriva l’ennesimo colpo di scena della stagione. Il mese di Giugno si confermerà, ancora una volta, estremamente dinamico, capace di mostrare condizioni meteo totalmente diverse tra di loro.

Il grande caldo è imminente, su questo non ci sono dubbi: l’alta pressione sub-tropicale investirà in pieno l’Italia nei prossimi 4-5 giorni, garantendo non solo tanta stabilità ma anche un deciso incremento delle temperature. La colonnina di mercurio salirà oltre le medie del periodo da nord a sud, anche di oltre 8-9°C, mostrando dunque un altro estremo dopo le giornate fresche e perturbate dei giorni scorsi.

Sarà caldo molto forte su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana, Umbria: qui potremo sfiorare punte di 38°C. Sulle coste e in Val Padana ci sarà l’afa e il caldo potremo percepirlo anche di notte specie tra 21 e 23 Giugno.

Ma, come già avrete intuito dal titolo dell’articolo, i colpi di scena non finiscono qui. Subito dopo questa forte avvezione calda aumentano le probabilità di un nuovo (ennesimo) declino dell’alta pressione sub-tropicale. Sarà la giornata di venerdì 23 Giugno la giornata della svolta, quando irromperà un fronte fresco in alta quota, proveniente da ovest, che attraverserà il nord Italia a suon di violenti temporali, grandinate e forti colpi di vento.

Questo fronte temporalesco diventa sempre più probabile col passare delle ore, ma anche ciò che succederà dopo ha sempre più probabilità di realizzazione. Ci riferiamo, ovviamente, all’arrivo di aria più fresca sull’Italia che spazzerebbe via il caldo africano e darebbe il via ad un altro periodo turbolento e colmo di temporali.

In tutto questo le temperature rientrerebbero sulle medie meteo del periodo, garantendoci una parte finale di Giugno gradevole.