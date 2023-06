Le previsioni meteo delle prossime due settimane parlano la solita lingua degli ultimi mesi: quella della dinamicità. Non sono previste opprimenti figure di alta pressione o prolungate fasi di maltempo. Molto probabilmente avremo entrambe le cose, ma in tempi più brevi.

La prima ondata di caldo della stagione si è conclusa sotto i colpi di correnti più fresche settentrionali, di origine nord atlantica, che hanno rispedito sul nord Africa l’anticiclone africano. Non sono mancati anche dei temporali e qualche isolata grandinata, ma nel complesso stiamo vivendo un week-end sereno su quasi tutto lo Stivale. I venti di maestrale, inoltre, hanno spazzato via afa e polveri sahariane che per 4 giorni hanno pervaso i nostri cieli.

Ora si apre un periodo più tranquillo su molte regioni, specie al centro e al sud. Fino al termine di Giugno ci sarà un anticiclone non particolarmente solido e bollente, ma comunque in grado di garantire un po’ di stabilità. Insomma vivremo alcuni giorni tipicamente estivi, come l’Estate mediterranea vorrebbe. Per il nord Italia bisogna fare una riflessione a parte: sul finale di Giugno torneranno acquazzoni e temporali, specie tra 28 e 30 Giugno, con temperature comunque attorno alle medie del periodo.

E a Luglio? Diventa sempre più probabile una nuova incursione fresca nel primo week-end del mese, tra 1 e 2 Luglio: questa ondata di maltempo potrebbe portare non solo un calo termico sostanzioso ma anche numerosi acquazzoni e temporali dapprima al nord e successivamente al centro e al sud.

Passata quest’altra incursione temporalesca, ecco che l’anticiclone africano potrebbe espandersi con più vigore verso il Mediterraneo centrale, aprendo le porte ad un nuovo periodo più caldo del solito. Non sono previste, al momento, potenti ondate di caldo come quella occorsa sull’Italia in questi giorni, ma comunque potremo vivere giornate calde con temperature attorno ai 32-34°C specie al sud e sulle isole maggiori.

Condizioni meteo più instabili potrebbero interessare il nord nella prima settimana di Luglio, con temperature in media col periodo.