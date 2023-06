La morsa del caldo africano sta venendo, dopo quasi 4 giorni di grande afa e calura insopportabili. A spazzar via il grande caldo ci sta pensando una massa d’aria più fresca atlantica che sta attraversando l’Italia da nord verso sud. Non è una chiara ondata di maltempo, bensì un veloce cavo d’onda ricco di aria fresca principalmente in alta quota.

Avremo ancora dei temporali quest’oggi, poi le temperature scenderanno una volta per tutte anche sul Meridione. La domenica sarà bella e gradevole ovunque, quasi fresca sul medio-basso Adriatico dove soffierà un moderato vento di maestrale che manterrà le temperature sui 25°C in pieno giorno. Farà un pelo più caldo al nord e sul medio-alto Tirreno, ma senza eccessi.

Ma il caldo intenso, insopportabile e afoso tornerà in Italia? Dalle ultimissime emissioni modellistiche pare proprio di sì, ma non nel finale di Giugno! La prossima settimana sarà prevalentemente stabile su gran parte d’Italia, specie al centro e al sud, ma con l’assenza del caldo eccezionale. L’anticiclone sub-tropicale, infatti, resterà ancorato alle proprie latitudini assieme alle masse d’aria bollenti sahariane. Avremo caldo nella norma o al più con 1-2°C sopra le medie. Il nord, invece, potrebbe ricevere la visita di qualche temporale specie tra 29 e 30 Giugno.

Per ritrovare presunte forti ondate di caldo nelle simulazioni modellistiche occorre spingersi nella prima settimana di Luglio. A quanto pare potrebbe realizzarsi un nuovo impianto barico che vedrebbe l’affondo di correnti sub-polari nel cuore dell’Atlantico fin sulle coste occidentali dell’Europa: questa situazione implicherebbe la risalita di aria molto calda sub-tropicale verso il Mediterraneo, con obiettivi centro e sud Italia.

Dunque tra 1 e 4 Luglio le temperature potrebbero nuovamente salire di parecchio sull’Italia centro-meridionale, ma l’entità di questa forte ondata di caldo è ancora tutta da decifrare. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti meteo al fine di valutare l’intensità di questa nuova presunta ondata di caldo di inizio luglio.