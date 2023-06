Caldo intenso sub-tropicale avvolge l’Italia

L’ondata di calore si farà sentire in tutta Italia. L’alta pressione africana sta salendo prepotentemente sul Mediterraneo centrale, causando un aumento significativo di pressione e geopotenziali da Nord a Sud. L’anticiclone sarà molto forte e alto, con la tropopausa che potrebbe superare i 14.000 metri di altitudine. Di conseguenza, le temperature aumenteranno a tutte le quote, soprattutto nei bassi strati.

Temperature massime tra il 20 e il 23 Giugno

Tra il 20 e il 23 Giugno, le temperature massime raggiungeranno i 36-37°C in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Valori di 38-39°C sono possibili nelle aree interne delle Isole Maggiori. Anche nel resto d’Italia si registrerà un forte caldo, compresa la Val Padana, dove le temperature potrebbero avvicinarsi ai 35-36°C.

Caldo afoso e aumento dell’umidità

Il caldo sarà accompagnato da un’atmosfera afosa, soprattutto sulle coste e al Nord, a causa dell’aumento dell’umidità previsto con l’avanzata dell’anticiclone da Ovest/Sud-Ovest. Tuttavia, il caldo e l’afa non saranno gli unici protagonisti.

Ritorno della polvere sahariana

È ormai confermato il ritorno della polvere sahariana nei cieli italiani. Essa si muoverà all’interno delle correnti sub-tropicali che soffieranno ad alta quota, provenienti direttamente dall’Algeria. La sabbia rimarrà sospesa ad alta quota, rendendo i nostri cieli lattiginosi e creando le tipiche condizioni meteo sub-tropicali.

Effetti sulla qualità dell’aria e sulla salute

La presenza di polvere sahariana può influenzare la qualità dell’aria e avere effetti sulla salute, soprattutto per le persone affette da allergie o problemi respiratori. È importante prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e adottare misure preventive, come indossare mascherine e limitare l’esposizione all’aperto durante le ore più calde della giornata.

Impatto sulle attività all’aperto e sul turismo

Il caldo intenso e la polvere sahariana potrebbero avere un impatto sulle attività all’aperto e sul turismo, rendendo meno piacevoli le giornate trascorse in spiaggia o in montagna. È consigliabile informarsi sulle previsioni meteo locali e pianificare le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.