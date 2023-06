È arrivato il caldo intenso, il cambiamento del meteo l’hanno recepito tutti. Siamo passati da un periodo ricco di piogge a uno piuttosto caldo. Ma il nostro focus non è sapere quanto farà o sta facendo caldo, piuttosto quando cambia tutto e soprattutto se lo farà a suon di temporali violenti.

C’è una data dove cambia tutto?

Prima di andare nel lungo termine, andiamo per gradi. Siamo nell’apice della prima fase meteo davvero calda del nuovo periodo estivo. Se all’inizio l’Estate è cominciata un poco in sordina, adesso pare che si stia riprendendo il maltolto. Non è una novità, le Estati degli anni 2000 sono da sempre così. Semmai eravamo talmente abituati ad avere già caldo infernale che molti si chiedevano: “Ma quando partirà l’estate?“.

Per adesso non c’è ancora una data ufficiale dove ritorna il tipo di meteo che abbiamo avuto nelle prime settimane. Però siamo già sicuri di dirvi che la prossima settimana saremo in compagnia dell’anticiclone delle Azzorre che dovrebbe portare un caldo più sopportabile.

Clima più secco

Sappiamo bene che la cupola azzorriana porta temperature più gradevoli e soprattutto tassi di umidità molto bassi. Va da sé che dopo questa prima fase di caldo ce ne sarà una di valori sicuramente più sopportabili. Ma qual è il prezzo da pagare? Ovviamente il pericolo fenomeni estremi.

Pericolo fenomeni violenti

Purtroppo, come abbiamo già scritto i nostri altri precedenti articoli, il problema di passare da una tipologia di meteo all’altra è quella di temporali violenti. Sappiamo bene che per poter tornare a respirare e a vivere gradevolmente l’Estate, se si parte da condizioni di caldo intenso e molto umido è facile che si sviluppino fenomeni temporaleschi violenti, con raffiche di vento furiose, grandinate estese e purtroppo anche qualche tornado.

Spiace dirlo, questa fenomenologia non è prevedibile se non a pochissimi minuti dall’evento, con l’ausilio dei radar. Semmai le previsioni meteo possono dare spazio a un eventuale pericolo maltempo estremo.