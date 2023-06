L’anticiclone africano si trova a pieno sull’Italia in queste ore, con tutte le conseguenze del caso. Oltre al gran caldo, a tratti estremo considerando che su alcune località la temperatura ieri ha superato i 40°C, si aggiungono afa insopportabile e vaste nubi di polvere desertica che va ad impregnare i nostri cieli. Insomma ne vien fuori una situazione meteo simil-tropicale, come se ci trovassimo nelle regioni desertiche.

Questo scenario surreale, già vissuto diverse volte nelle precedenti estati, ci farà compagnia almeno fino a venerdì. Il caldo tra oggi, domani e venerdì si intensificherà ulteriormente, tanto che potremo sfiorare i 40°C non solo in Sardegna ma anche su altre località tra Lazio, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Molise. Gran caldo anche in Val Padana dove l’afa sarà il protagonista indiscusso delle giornate. Farà caldo anche di sera, in quanto la temperatura faticherà a scendere sotto i 26°C specie sulle coste. Un pizzico di refrigerio sarà plausibile solo nelle zone interne, da nord a sud, durante la notte.

Le polveri sahariane saranno ben presenti fino a venerdì ovunque, con concentrazioni più elevate al sud e sul medio-basso Tirreno. Per il momento tutta questa sabbia non scenderà al suolo, ma lo farà non appena ci saranno delle precipitazioni da venerdì in poi.

Il giorno del cambiamento potrebbe essere proprio quello di venerdì: un fronte freddo proveniente da ovest, dall’Atlantico, irromperà sul nord Italia dove darà vita ad acquazzoni e temporali localmente violenti. Sarà il Nordest il settore più colpito dai fenomeni temporaleschi, dalla grandine e dai colpi di vento. Fenomeni più rari al centro Italia e in Puglia.

Nel week-end le correnti fresche cominceranno ad allontanare con più decisione l’anticiclone africano, favorendo un generale calo delle temperature. L’instabilità sarà parecchio circoscritta, da valutare con più affidabilità nei prossimi aggiornamenti.