Siamo nel pieno dell’anticiclone sub-tropicale, quello proveniente dal nord Africa e portatore di grande caldo, polveri sahariane e condizioni di disagio bio-climatico. La temperatura aumenta e insieme ad essa cresce anche la stabilità, l’afa e le particelle di sabbia ad alta quota che rendono i cieli sporchi e opachi. Le condizioni meteo “peggioreranno” ulteriormente nelle prossime 48 ore, tanto che la temperatura potrà salire fino a 40-41°C in diverse località interne del centro, del sud e delle isole maggiori.

Quindi il caldo africano sarà prolungato e opprimente? Assolutamente no. Dopo questa breve apparizione dell’alta pressione sub-tropicale, diventa sempre più probabile il ritorno di correnti più fresche e occasionali temporali e rovesci nel pomeriggio.

In verità per molte regioni sarà semplicemente un ritorno alla normalità, soprattutto dal punto di vista termico! L’ultima settimana di Giugno vedrà temperature più vicine alle medie del periodo e anche occasionali temporali. Insomma sarà Estate, ma senza disagi eccessivi.

Per nuovi flussi caldi degni di nota verso il Mediterraneo, legati alla presenza di anticicloni (sia delle Azzorre che africani), potrebbe essere necessario aspettare i primi giorni di Luglio. Le ultime proiezioni per il prossimo mese mostrano una maggiore presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo, che garantirebbe tempo stabile e caldo in tutta Italia.

Al momento non si prevedono ondate di caldo potenti come quella attualmente in atto nel Mediterraneo. Infatti, le temperature previste per la prima settimana di Luglio non si discostano troppo dalle medie tipiche del mese.

Questo significa che potremo registrare temperature tra i 27 e 33°C, senza gravi condizioni di disagio o afa opprimente. Dunque al momento la tendenza meteo esclude l’arrivo di altre ondate di caldo estremo, quantomeno fino alla prima settimana di Luglio.