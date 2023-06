Arriverà davvero il caldo intenso in questo anomalo inizio d’Estate? Pare proprio di sì, ormai non ci sono più dubbi. Tutti i centri di calcolo sono favorevoli per l’arrivo della prima vera ondata di caldo della stagione, la quale ci porterà letteralmente da un estremo meteo all’altro.

Il forte maltempo delle prossime 36 ore, che colpirà soprattutto centro e sud Italia, sarà letteralmente spazzato via dall’anticiclone africano già da questo week-end. Il promontorio anticiclonico sub-tropicale si estenderà a tutto il Mediterraneo centro-occidentale tra 17 e 18 Giugno, dopodiché ingloberà anche l’Italia ad inizio prossima settimana favorendo già un discreto aumento delle temperature.

Ma l’avvezione calda raggiungerà il culmine a metà prossima settimana, quando ci troveremo, guarda caso, proprio al Solstizio d’Estate. Dal 21 Giugno il caldo potrebbe farsi molto più intenso da nord a sud, in particolare sul Meridione e le isole Maggiori. L’esatta entità del caldo andrà valutata con attenzione nei prossimi giorni, ma ormai le probabilità che si realizzi un’intensa ondata di caldo sono sempre più elevate.

Con alta probabilità tra 21 e 23 Giugno l’Italia vivrà giornate pienamente estive, con tempo molto stabile e clima caldo ovunque. Su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania potremo sfiorare temperature di 35-36°C, specie nei settori interni. Al nord farà caldo, ma al momento pare in modo meno intenso rispetto al sud Italia.

Tornerà anche l’afa, quella opprimente soprattutto sulle coste: gli elevati tassi di umidità ci faranno percepire caldo particolarmente intenso e afoso sulle coste del sud e delle isole Maggiori, oltre che in Val Padana. Molto probabilmente farà caldo anche di sera e di notte quantomeno tra 21 e 23 Giugno.

Sarà importante capire, nei prossimi giorni, quanto persisterà questa ondata di caldo sull’Italia. Non escludiamo che possa trattarsi di una toccata e fuga, col pronto ritorno di tempo più instabile dopo il 24-25 Giugno.