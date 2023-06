In appena due settimane siamo passati da un eccesso all’altro, dal fresco e dal maltempo al gran caldo e all’afa. Insomma sembrano non esserci mezzi misure! Proprio questo estremismo meteo crea tanto malumore tra la popolazione, tra chi invoca il fresco e chi cerca il caldo per godersi una bella giornata al mare.

Ma cosa succederà dopo questa forte ondata di caldo in atto sull’Italia? Ebbene siamo già agli sgoccioli di questa prima forte avvezione calda sub-tropicale! Da domani la morsa del caldo comincerà molto lentamente ad allentare la presa grazie all’avanzata di un fronte fresco dalla Francia. In verità questo fronte sta già valicando in questi minuti le Alpi occidentali e sarà responsabile di acquazzoni e temporali sparsi sul Nordovest. Domani l’instabilità sarà più presente al Nordest, dove ci aspettiamo la formazione di locali potenti temporali, anche ricchi di grandine e colpi di vento.

Rovesci e temporali improvvisi potrebbero interessare Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Qualche isolato fenomeno non lo escludiamo anche su Molise e Puglia centrale. Ma il caldo sarà ancora molto presente almeno fino a domani pomeriggio, tanto che potremo nuovamente sfiorare i 40°C nelle zone interne del sud.

Ma sarà solo questione di ore: tra sabato e domenica l’aria più gradevole dilagherà su tutta Italia e farà scendere le temperature di almeno 10°C al sud e sul lato adriatico. L’anticiclone sub-tropicale, assieme al caldo intenso, si farà momentaneamente da parte.

Ma tornerà ad inizio Luglio? Difficile dirlo con certezza al momento. Da quel che possiamo apprendere dai centri di calcolo aumentano le possibilità di una lenta ripresa dell’anticiclone soprattutto sulle regioni meridionali e le isole maggiori: proprio su questi settori le temperature potrebbero salire nuovamente oltre le medie del periodo, ma senza eccessi pesanti come quelli che stiamo vivendo attualmente. Il nord, invece, potrebbe fare i conti con condizioni meteo più instabili e temporalesche, seppur con temperature in linea col periodo.

Riepilogando: la tendenza meteo dei primi giorni di Luglio ci propone una tipica situazione estiva. L’alta pressione sarà addossata all’Italia e porterà caldo ma senza gravi eccessi. Contemporaneamente qualche rovescio o qualche temporale potrebbe coinvolgere il nord.