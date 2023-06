Il meteo di questi giorni ci ha riportato in fretta agli anni Duemila. Il caldo è stato improvviso e molti di noi non erano più abituati. Ma adesso la domanda che sorge spontanea è la seguente. Avremo l’anticiclone africano tutto il resto dell’Estate 2023? Facciamo chiarezza e vediamo cosa possiamo dire.

Anticiclone si, anticiclone no?

Non è ancora possibile stabilire con precisione quando l’anticiclone africano si manifesterà ancora, ma è estremamente probabile che coi primi di Luglio ci possano essere ulteriori risalite. Ciò significa che potremmo assistere a tentativi di consolidamento dell’alta pressione, subito contrastati da nuovi assalti temporaleschi particolarmente intensi.

L’Italia sarebbe in una sorta di terra di confine, di linea di mezzo, dove è presente un tipo di tempo o un altro. Ma occhio a dire che siamo nella normalità. E soprattutto attenzione al meteo estremo.

Contrasti termici e fenomeni estremi

I contrasti termici tra le diverse masse d’aria potrebbero essere molto marcati, soprattutto man mano che la stagione avanza. Questo ahinoi è proprio una routine delle nuove estati, sempre più estreme. Qualche esempio? Nubifragi violenti, grandinate devastanti, possibili tornado: tutti fenomeni che potrebbero causare danni e disagi, ovviamente a scala locale.

Il maggior rischio è che la notevole umidità atmosferica dovuta alla crescita delle temperature globali, oltre quella eccezionale degli oceani, favorisca fenomeni atmosferici ultra estremi. Non è allarmismo, è oramai purtroppo una triste e scomoda realtà.

Cosa ci aspetta per Luglio? Un brevissimo excursus

Luglio non delude praticamente mai, è il mese più caldo per eccellenza insieme ad Agosto. Sarà come il 2022? No, fortunatamente il pericolo è scongiurato. Ricordiamo, però, che l’anno scorso è stato infernale, ecco perché auspicare in un mese diverso dall’Estate passata è più che un augurio.

Semmai, dobbiamo sperare che, tra un’onda calda e l’altra, non ci siano fenomeni meteo estremi e pericolosi, anche se la probabilità che si verifichino è sempre più alta…