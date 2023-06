Siamo al secondo giorno d’Estate, ufficialmente cominciata ieri col Solstizio avvenuto alle 16.57, e il clima già si presente rovente su tante regioni. Tutto merito dell’anticiclone africano, ben disteso sul Mediterraneo centrale con un grande carico di aria calda e anche tantissima sabbia sahariana. Le condizioni meteo in tal senso peggioreranno ulteriormente nelle prossime 24 ore!

Il gran caldo, infatti, si intensificherà ulteriormente tra oggi e domani, tanto che potremo raggiungere punte di 40-41°C nelle zone interne del centro, del sud e delle isole maggiori. Il cuore dell’anticiclone sub-tropicale si piazzerà proprio sull’Italia, pertanto affluiranno con grande facilità masse d’aria estremamente calde direttamente dal deserto del Sahara. Pensate che alla quota di 1500 metri giungeranno temperature tra i 22 e i 24°C, valori raggiunti solo durante le grandi ondate di caldo.

Questo significa che farà ancora molto caldo su tutta Italia, in particolare al sud e sulle isole. Ci sarà anche l’afa sulle coste e in Val Padana, a cui si aggiungerà la tanta polvere sahariana presente in alta quota, proprio a voler rendere l’atmosfera ancor più desertica.

Ma ci sono dei cambiamenti imminenti: un fronte fresco proveniente dall’Atlantico ha appena raggiunto la Francia e si muove con decisione verso est, proprio verso l’Italia. Arriverà domani al nord, dove darà vita a tanti acquazzoni e violenti temporali, specie al Nordest. Ma le temperature inizieranno a scendere con decisione solo durante il week-end, da nord a sud.

Dopo le pesanti anomalie di questi giorni (anche oltre 8-9°C sopra le medie del periodo) potremo nuovamente tornare in media. Insomma farà ancora caldo ma senza eccessi! Tutta l’ultima settimana di Giugno potrebbe scorrere in condizioni di normalità estiva, senza pesanti ondate di caldo e senza perturbazioni degne di nota. Qualche temporale naturalmente è da mettere in conto, specie durante le ore pomeridiane.