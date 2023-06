Ci siamo quasi! Sembra che finalmente l’Estate stia arrivando in Italia, con tutti quei connotati che poco abbiamo percepito fino ad ora. L’anticiclone africano, che è stato a lungo inattivo, sembra finalmente espandersi sul Mediterraneo all’inizio della terza decade di Giugno, ovvero nei primi giorni della prossima settimana. Questa tendenza meteo è stata confermata da tutti i principali centri di calcolo, che concordano sull’arrivo dell’anticiclone in Italia, portando condizioni meteo molto stabili e nettamente più calde.

Già da questo fine settimana potremo notare i primi effetti di questo cambiamento grazie al repentino rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo. Prima del week-end, tuttavia, dovremo fare i conti con tanto maltempo e piogge intense, specie al centro e al sud. Passata questa perturbazione, ecco che l’alta pressione sub-tropicale tornerà con prepotenza, come mai aveva fatto in questo primo scorcio d’Estate, su tutta Italia!

La data in cui potrebbe arrivare concretamente l’avvezione calda è la stessa che tutti attendono fortemente: il 21 Giugno! Proprio nel giorno del Solstizio d’Estate, data che segna l’inizio dell’Estate astronomica, il caldo africano invaderà l’Italia con temperature decisamente più alte rispetto a quelle dei giorni precedenti.

Dagli ultimi aggiornamenti pare che l’anticiclone possa diventare piuttosto solido su tutta Italia, garantendo tempo molto stabile e molto caldo. Le temperature attualmente previste per il 21 Giugno sono piuttosto alte, ben oltre le medie del periodo. Spuntano anche i primi 35-36°C della stagione sulle isole maggiori e al sud.

La reale entità di questo aumento di calore verrà valutata nei prossimi giorni con maggiore chiarezza. Inoltre, sarà necessario capire quanto durerà effettivamente questa fase stabile e calda. Non possiamo escludere che possa avere una durata relativamente breve, in linea con quanto avvenuto nei precedenti tre mesi, in cui dopo alcuni giorni di stabilità sono sempre prevalse correnti fresche e instabili.