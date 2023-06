Siamo ormai ad una settimana dall’inizio dell’Estate meteorologica, ma l’atmosfera di estivo ha davvero poco. D’altronde sull’Italia continuano ad affluire masse d’aria molto umida dal vicino Atlantico, mentre le alte pressioni si guardano bene dall’avvicinarsi all’area del Mediterraneo.

Ne consegue una condizione di tempo spesso instabile, accompagnato da frequente brutto tempo e da temperature che tra alti e bassi, si mantengono tutto sommato abbastanza allineate al media del periodo. Insomma, ormai si è capito come la circolazione generale sullo scacchiere europeo sia praticamente bloccata.

Ci sono però piccoli segnali di cambiamento nel futuro contesto meteo-climatico. Nelle prossime 24 ore infatti assisteremo ad una minor evanescenza del maltempo che dovrebbe lasciare spazio gradualmente ad un più generoso soleggiamento almeno su gran parte dei comparti pianeggianti e costieri di tutto il Paese.

Su queste zone ci attendiamo un generale rialzo termico che potrebbe addirittura essere enfatizzato da un timido respiro dell’anticiclone africano che tra Giovedì 8 e Venerdì 9 sposterà il suo baricentro leggermente verso Nord.

Si aprirà così una fase sicuramente più calda per molte zone d’Italia come ad esempio per le pianure del Nord, le zone interne del Centro e del Sud, ma soprattutto sulla Sicilia. Su questi settori sono attese temperature massime praticamente estive con picchi prossimi ai 30/31°C.

Benché non si tratti di una vera e propria ondata di caldo africana è comunque lodevole il tentativo dell’atmosfera di proporci scenari più consoni al calendario.

Detto ciò è chiaro che non ci troviamo dinnanzi ad un radicale cambio della circolazione, anche perché, dando un veloce sguardo a prua, non si riesce ancora ad intravedere l’arrivo di una seria presenza anticiclonica in grado di proiettarci definitivamente all’interno di una stagione più stabile e calda.

Rimaniamo dunque in attesa di nuovi sviluppi e nel frattempo ci godiamo un po’ più di sole e di caldino, ma senza eccessi!