Ve lo avevamo preannunciato da tempo ed eccolo qui. L’anticiclone Africano si è esteso con decisione a tutta la penisola e sta portando caldo molto intenso da nord a sud, con le temperature che nelle prossime ore raggiungeranno i picchi più elevati, fino a 35-38 gradi soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud.

Insieme al caldo è arrivata anche una vasta nube di sabbia e pulviscolo desertico, proprio perché l’Anticiclone Africano sta “risucchiando” l’aria dalle terre desertiche nord-africane. Ce ne saremo accorti osservando i cieli, che non appaiono limpidi e azzurri ma piuttosto grigiastri.

Il dominio dell’Anticiclone Africano è destinato però a concludersi presto. Ci sono ormai pochi dubbi infatti sulla fine di questa intensa (ma breve) ondata di caldo. Lo “stop” verrà imposto da un cavo d’onda atlantico, ovvero una piccola e modesta depressione in arrivo da nord-ovest che si insinuerà nel Mediterraneo e nella giornata di Venerdì apporterà un generale e sensibile calo termico a cominciare dal Nord Italia, insieme a un aumento delle nubi e temporali sparsi, specialmente sulle Alpi e sul Nord-Est.

A seguire questa piccola depressione, evolvendo probabilmente in cut-off (goccia fredda), transiterà anche sulle regioni centro-meridionali, scalzando via l’aria più calda e umida dell’Anticiclone Africano. Gli effetti in termini di precipitazioni saranno scarsi, probabilmente qualche isolato temporale sulle regioni adriatiche e in Appennino, ma il cambiamento più vistoso sarà proprio quello termico: le temperature infatti caleranno di diversi gradi fra Sabato e Domenica, passando – per intenderci – dai 36-38 gradi di Giovedì ai 29-32 gradi del week end.

Una buona notizia sarà anche il generale miglioramento della qualità dell’aria, in quanto come saprete l’anticiclone africano che staziona per più giorni impedisce il rimescolamento dell’aria e porta un aumento dello smog nei bassi strati.

A rendere il clima più fresco ci penseranno anche i venti dai quadranti settentrionali che si intensificheranno nella giornata di Sabato soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. Il caldo tornerà così ad essere nella norma su tutta l’Italia, senza gli eccessi legati al rovente Anticiclone Africano di questi giorni. E lo rimarrà probabilmente anche all’inizio della prossima settimana. Seguite i prossimi aggiornamenti per saperne di più!