Il caldo afoso continua ad imperversare su tutto il sud Italia, mentre sul resto d’Italia cominciano ad intravedersi gli effetti del nucleo fresco ampiamente previsto nei giorni scorsi. Questo nucleo fresco e instabile ha generato condizioni meteo turbolente nelle scorse ore sul Nordest e il versante adriatico, anche con grandinate piuttosto sostenute.

Ora l’instabilità è molto ridotta, ma confermiamo che durante il pomeriggio avremo un nuovo inasprimento di acquazzoni e temporali. Saranno coinvolti Abruzzo, Molise, Puglia centrale, zone interne della Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Saranno temporali e rovesci isolati ma forti. Dopo questo passaggio instabile si solleverà un moderato vento di maestrale che darà la definitiva spallata alle temperature. Questi venti settentrionali, inoltre, spazzeranno via anche l’afa e la tanta polvere sahariana presente in alta quota.

Insomma da stasera torneremo a respirare aria più salubre e fresca, su tutta Italia! Le temperature scenderanno vistosamente specie sul lato adriatico e sul Meridione, fino a portarsi al di sotto dei 20°C entro tarda sera nei settori interni. Le temperature minime di domenica saranno fresche da nord a sud, a tratti molto fresche in collina e in montagna.

Ma che domenica ci attende? Certamente sarà un fine settimana col Sole su quasi tutta Italia. Fanno eccezione i settori interni della Basilicata, la Calabria tirrenica e a sprazzi la Sicilia orientale, dove non è da escludere qualche veloce temporale pomeridiano. Avremo ancora venti di maestrale su tutto il medio-basso Adriatico, localmente anche su Calabria e Sicilia. Le temperature saranno gradevoli su tutto il Meridione ed il lato adriatico, mentre farà un po’ più caldo in pieno giorno in Val Padana e sul Tirreno centro-settentrionale.

Le condizioni meteo resteranno stabili anche nei primi giorni della prossima settimana, con caldo tutto sommato accettabile su buona parte del territorio.