Splende il Sole su gran parte d’Italia stamattina, ma come spesso avviene da settimane si tratta solo di un’apparente illusione. A mattinate soleggiate seguono pomeriggi e serate tutt’altro che affidabili, spesso contraddistinte da improvvisi acquazzoni e temporali. Lo stesso varrà per quest’oggi e per domani, quando parecchi altri rovesci e temporali si manifesteranno nelle ore pomeridiane e serali.

E dopo questa instabilità l’Italia farà i conti con un peggioramento di stampo autunnale colmo di nubi, piogge e temporali intensi. Insomma non la solita instabilità disorganizzata tipica dell’Estate, bensì maltempo molto più esteso in grado di avvolgere contemporaneamente tante nostre regioni.

Ma quando arriverà questa perturbazione? I primi effetti saranno più che evidenti mercoledì 14 Giugno, quando un vasto fronte instabile attraverserà l’Italia. Centro e sud Italia saranno gli obiettivi di questo fronte ricco di piogge e temporali, in particolare Sardegna, Sicilia occidentale, Toscana, Lazio, Campania settentrionale. Piogge e rovesci saranno presenti anche al nord, specie sul Nordovest.

La perturbazione, il cui centro di bassa pressione sarà situato sul canale di Sicilia, tenderà a muoversi velocemente verso l’alto Ionio, contribuendo ad una forte ondata di maltempo tra mercoledì sera e giovedì. Sarà proprio giovedì 15 Giugno la giornata più perturbata e più ricca di precipitazioni abbondanti. Gran parte del centro-sud sarà coinvolto da piogge e temporali, anche da locali nubifragi e grandinate. Nel frattempo le temperature scenderanno su tutte le regioni coinvolte da nubi e piogge, tanto che potremo registrare temperature di appena 20-22°C, parecchio al di sotto delle medie del periodo!

Anche nei giorni successivi avremo a che fare con tempo incerto. La perturbazione tenderà gradualmente a placarsi, ma resterà l’instabilità specie al sud e sul medio-basso Adriatico. Il nord sarà ai margini della perturbazione, ma l’instabilità non mancherà fino al termine della settimana!